Энтони Блинкен встретился с Гуайдо и начал угрожать Мадуро

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые провел переговоры с венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо, спортсменка из Венесуэлы получила награду из рук короля Испании, в штате Фалькон произошло массовое отравление врачей, в Карабобо совершил жесткую посадку самолет ВВС Венесуэлы. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Массовое отравление медицинского персонала произошло в государственной больнице Рафаэля Гальярдо в Коре, штат Фалькон. По меньшей мере 57 врачей и медсестер рассказали о тошноте, рвоте, головокружениях, температуре и покраснении глаз. Глава здравоохранения штата Фалькон Хесус Остейкочиа заявил, что до выявления возбудителя инфекции госпиталь будет принимать только тяжелобольных пациентов.

Издание El Pitazo сообщило о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе государственной компании PDVSA в городе Оспина, штат Португеса. Благодаря своевременному прибытию пожарных бригад огонь удалось локализовать, сведений о пострадавших не поступало.

В Каракасе сотрудники отдела по борьбе с насилием департамента научных и уголовных расследований (CICPC) задержали 28-летнего мужчину, который неоднократно насиловал своего трехлетнего сына. Полицейские арестовали насильника в столичной больнице, где проходил лечение его ребенок.

Мальчик и его мать подтвердили подозрения врачей, которые диагностировали у ребенка заражение ВПЧ. Дело уже передано в прокуратуру Каракаса.

Два пилота учебно-боевого самолета EMB-312 получили травмы при экстренной посадке в штате Карабобо. Самолет с бортовым номером 5050 воздушной группы №14 ВВС Венесуэлы совершил посадку на кукурузном поле. Капитан Альберто Уртадо и лейтенант Хосе Бесерра были доставлены на вертолете в больницу города Маракай в штате Арагуа. ВВС Венесуэлы не сообщили о причинах аварии.

В 1986 году правительство Боливарианской республики приобрело у бразильской компании Embraer 32 самолета EMB-312. По состоянию на 2017 год на вооружении ВВС Венесуэлы состояли 19 единиц EMB-312, сроки эксплуатации большинства из которых были давно превышены.

A Venezuelan Super Puma from grupo 10 has carried the crashed T-27 Tucano back to Mariscal Sucre airbase in Maracay#Venezuela pic.twitter.com/wfVsbI9NmV