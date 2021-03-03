Энтони Блинкен встретился с Гуайдо и начал угрожать Мадуро

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые провел переговоры с венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо, спортсменка из Венесуэлы получила награду из рук короля Испании, в штате Фалькон произошло массовое отравление врачей, в Карабобо совершил жесткую посадку самолет ВВС Венесуэлы. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Отравление медиков

Массовое отравление медицинского персонала произошло в государственной больнице Рафаэля Гальярдо в Коре, штат Фалькон. По меньшей мере 57 врачей и медсестер рассказали о тошноте, рвоте, головокружениях, температуре и покраснении глаз. Глава здравоохранения штата Фалькон Хесус Остейкочиа заявил, что до выявления возбудителя инфекции госпиталь будет принимать только тяжелобольных пациентов.

Reportaron intoxicación masiva en personal del hospital adscrito al IVSS en Coro https://t.co/3XQMnUcvY4 — El Regional Del Zulia (@InfoElRegional) March 2, 2021

Пожар на НПЗ

Издание El Pitazo сообщило о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе государственной компании PDVSA в городе Оспина, штат Португеса. Благодаря своевременному прибытию пожарных бригад огонь удалось локализовать, сведений о пострадавших не поступало.

5:53pm #AHORA #Portuguesa | Cuerpo de Bomberos trabaja en sofocar un incendio que se registra a esta hora en la planta de rebombeo de PDVSA, ubicada en la troncal 005, sector Guache del municipio Ospino #2Mar - vía @MariangelMoro https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/3rplXki0Ye — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 2, 2021

Центральная Венесуэла

Арест насильника

В Каракасе сотрудники отдела по борьбе с насилием департамента научных и уголовных расследований (CICPC) задержали 28-летнего мужчину, который неоднократно насиловал своего трехлетнего сына. Полицейские арестовали насильника в столичной больнице, где проходил лечение его ребенок.

Мальчик и его мать подтвердили подозрения врачей, которые диагностировали у ребенка заражение ВПЧ. Дело уже передано в прокуратуру Каракаса.

«Педераст-отец потерпевшего, используя свою власть над ребенком, регулярно насиловал его в месте их проживания на дороге Старый Каракас — Лос-Текес», — говорится в пресс-релизе CICPC.

#GranCaracas | Funcionarios del Cicpc detuvieron a un hombre acusado de violar a su hijo de tres años de edad, en la carretera vieja Caracas-Los Teques. Más detalles del caso, aquí #2mar https://t.co/x0IgzQ58lP — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 3, 2021

Крушение в Карабобо

Два пилота учебно-боевого самолета EMB-312 получили травмы при экстренной посадке в штате Карабобо. Самолет с бортовым номером 5050 воздушной группы №14 ВВС Венесуэлы совершил посадку на кукурузном поле. Капитан Альберто Уртадо и лейтенант Хосе Бесерра были доставлены на вертолете в больницу города Маракай в штате Арагуа. ВВС Венесуэлы не сообщили о причинах аварии.

Accidente de avión @embraer T-27 #Tucano de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela



Un avión de entrenamiento T-27 Tucano del Grupo de Entrenamiento Aéreo Nº14 “Escorpiones” de la @AmbFanb realizó un aterrizaje de emergencia

Tripulación ilesahttps://t.co/z73vElMxhq pic.twitter.com/NVHRgGY8ga — Aviacion Defensa (@AviacinDefensa1) March 2, 2021

В 1986 году правительство Боливарианской республики приобрело у бразильской компании Embraer 32 самолета EMB-312. По состоянию на 2017 год на вооружении ВВС Венесуэлы состояли 19 единиц EMB-312, сроки эксплуатации большинства из которых были давно превышены.

A Venezuelan Super Puma from grupo 10 has carried the crashed T-27 Tucano back to Mariscal Sucre airbase in Maracay#Venezuela pic.twitter.com/wfVsbI9NmV — CNW (@ConflictsW) March 2, 2021

Восточная Венесуэла

Арест грабителей прокуратуры

В городе Боливар полиция держала двух преступников, причастных к ограблению генеральной прокуратуры штата. Несколько дней назад власти сообщили, что из здания прокуратуры, где ранее находился центр искусств Боливара, были похищены три картины за авторством известного художника Хенара Морено. Он пожертвовал картины центру искусств, после чего они стали государственной собственностью.

#PulsoRegional #Bolivar #2Mar FAES detuvo a Héctor Luis Contasti Campos (32) y José Luis Ramírez por hurtar de la nueva sede del Ministerio Público en Ciudad Bolívar, tres obras de arte del autor Gerardo Moreno. Vía @LaTuristaKAM Foto: Cortesía pic.twitter.com/kk9ayD7zff — Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) March 3, 2021

Полиция Боливара сообщила, что одну из пропавших картин сотрудники правоохранительных органов заметили через окно в квартире в центре города. Спустя несколько часов по обвинению в краже государственного имущества были арестованы Эктор Луис Контасти Кампос и Хосе Луис Рамирес.

Политика

Правительство Байдена повторяет ошибки Трампа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые пообщался с экс-депутатом Национальной ассамблеи и оппозиционером Хуаном Гуайдо. Беседа состоялась в виртуальном формате. Государственный секретарь предложил Гуайдо «углубить сотрудничество с союзниками», такими как ОАГ, ЕС и Группой Лимы. Энтони Блинкен также пообещал усилить «международное давление на режим Мадуро».

«Блинкен говорил сегодня с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Госсекретарь подчеркнул важность возвращения к демократии в Венесуэле посредством свободных и справедливых выборов», — заявил официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс.

.@SecBlinken spoke today with Venezuelan Interim President @jguaido to reaffirm U.S. support for a peaceful democratic solution in Venezuela. https://t.co/2T084vjkOe — Ned Price (@StateDeptSpox) March 3, 2021

Николас Мадуро неоднократно просил американскую сторону пересмотреть свое отношение к кризису в Венесуэле и отказаться от политики интервенционизма. Поздравив Джозефа Байдена с победой на президентских выборах, глава Боливарианской республики выразил надежду на открытие новой страницы в истории отношений двух стран.

Спорт

Спортсменка из Венесуэлы стала лучшей в Латинской Америке

Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас получила престижную премию Ибероамериканского сообщества за достижения в 2019 году. Награда была учреждена в 1981 году и ежегодно присуждается одному спортсмену из Латинской Америки, Португалии или Испании, который наилучшим образом показал себя в международных соревнованиях. Юлимар Рохас получила трофей из рук короля Испании Фелипе VI в дворце Эль Пардо.

«Для меня большая честь быть здесь. Я так благодарна Испании за их любовь и за то, что они заставляют меня чувствовать себя как дома. Мои достижения принадлежат вам, Венесуэле, миру. Я очень счастлива», — сказала Рохас.

????????????Hoy estamos muy felices porque amanecimos así: Yulimar Rojas recibe Trofeo Comunidad Iberoamericana de los Reyes de España



Rojas fue condecorada con el galardón que forma parte de los Premios Nacionales del Deporte y que es otorgado por los Reyes, D. Felipe Vi y Dª. Letizia. pic.twitter.com/LxtzIUQ5tQ — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) March 2, 2021

Юлимар Рохас завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в 2016 году и золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в дисциплине тройной прыжок.

Образование

Венесуэльские школьники вернутся за парты в апреле

Выступая перед Советом министров президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что очные занятия в школах возобновятся в апреле после Пасхи. Школьники будут посещать уроки по схеме «7+7», согласно которой неделя очных занятий чередуется с неделей занятий в дистанционной форме. Венесуэльские власти планируют привить всех сотрудников государственных школ к концу марта.