Осужденный за издевательства над детьми британский священник умер в больнице

Лондон, 3 марта. Приговоренный к восьми годам бывший британский священник скончался в Шотландии. Церковь заявила, что будет молиться за Пола М. и его жертв.

Экс-священнослужитель Пол М. был осужден за систематические издевательства над малолетними детьми, которые продолжались в течение 20 лет. Шотландец попал за решетку на восемь лет, затем скончался после продолжительной болезни в тюремной больнице. О смерти истязателя в сутане сообщает Daily Record.

Первоначально британец был приговорен к девяти годам тюремного заключения за свои преступления, но его срок был сокращен на 12 месяцев по апелляции. BBC провела собственное расследование, в ходе которого вскрылись удивительные факты. Как оказалось, священник признался в жестоком обращении по крайней мере с одним мальчиком в 1990-е годы, но затем епископ Галлоуэя Морис Т. отправил подозреваемого в канадский лечебный центр и только через восемь месяцев сообщил об этом властям.

Расследование уголовного дела началось лишь тогда, когда документальный фильм BBC вышел в эфир и жертвы священнослужителя откликнулись на призывы журналистов заявить о себе. Тогда Пол М. был изгнан из своего прихода в Прествике и отправлен в бенедиктинское аббатство Форт-Огастес в Хайленде, а затем удалился в Эйршир. В итоге скитаний опального священника-рукоприкладчика Папа Римский лишил его сана в 2019 году.

Напомним, полиция раскрыла как минимум три преступных эпизода, связанные с покойным шотландцем. Так, между 1977 и 1996 годами Пол успел поиздеваться над тремя молодыми людьми в Эйршире, а одного даже ударил прилюдно в развлекательном центре. Кроме этих юных британцев подозреваемый избил студента-священника.

Когда 85-летний заключенный тяжело заболел, его перевели из камеры в Королевскую больницу Дамфриса и Галлоуэя. Здесь в окружении врачей злоумышленник скончался. Представитель местной епархии Галлоуэя заявил, что церковь будет молиться за упокой души Пола Мура и «за мир тех, кто пострадал от его действий».