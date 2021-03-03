В США указали на главный козырь российского Су-57 в схватке с F-35

Вашингтон, 3 марта. Китайские и американские эксперты активно исследуют преимущества новейшего российского истребителя Су-57, все чаще приходя к выводам о его превосходстве над американским F-35.

Китайские военные эксперты недавно пришли к выводу, что новейший российский многоцелевой истребитель Су-57 благодаря своей уникальной радиолокационной станции может аннулировать преимущество F-35 в малозаметности. Военный аналитик Марк Эпископос, чью статью в The National Interest перевела для русскоязычной аудитории «ПолитРоссия», обратил внимание на рассуждения китайских коллег и был вынужден признаться, что если они правы, то у ВВС США действительно нет никаких преимуществ.

«Следует отметить, что полные возможности радиолокационной системы Су-57 еще предстоит раскрыть», — отметил аналитик.

Эксперты другого американского военного издания Military Watch отметили разработку в России нового вида вооружения, в котором используются мощные электромагнитные импульсы. Как сообщило Федеральное агентство новостей, американские эксперты опасаются появления этого оружия у Су-57.

Телеканал «360» сообщил, что компания «Кронштадт» разрабатывает беспилотный комплекс «Молния», который представляет из себя небольшие дроны, способные работать в «рое». Носителями этого комплекса могут стать Су-57.