Стас Барецкий готов предоставить место на кладбище режиссеру другого «Брата-3»

Москва, 3 марта. Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий в беседе с ФАН пожелал удачи режиссеру Валерию Переверзеву, начавшему работать над фильмом «Брат-3», и при этом сообщил, что готов предоставить ему место на кладбище бесплатно.

Барецкий, который уже не первый год работает над продолжением легендарного фильма, сообщил, что не будет выступать против нового проекта, кастинг которого начался в Тамбове.

«Я работу продолжаю — мы давно снимаем этот фильм. У нас сейчас начнется весенний период съемок, — сообщил собеседник ФАН. — Сейчас будет проведен кастинг в Мытищах в баре «Руки вверх». Я, в принципе, не против нового проекта, пусть снимают. Я считаю, что чем больше будет «Братьев», тем лучше».

Шоумен подчеркнул, что не рассматривает Переверзева в качестве конкурента.

«Проблема в том, что получится в результате, — заявил Стас Барецкий. — Я посмотрел на этого Переверзева: что он может снять? Он 90-е годы и не нюхал! Я такой конкуренции не боюсь. Решил хайпануть на этой фишке — пускай берет название «Брат-3», мне не жалко. Это название не принадлежит ни мне, ни ему, оно принадлежит Балабанову».

В заключение музыкант отметил, что, как руководитель «Союза профессиональных ритуальных агентов», он даже готов предоставить бесплатную могилу режиссеру нового «Брата-3».

«Пусть снимает, флаг ему в руки! — сказал Стас Барецкий. — Я желаю ему удачи, и если надо будет похоронить кого-то из его съемочной группы или его самого, то я, в принципе, готов предоставить ему место на кладбище бесплатно. Мы как раз открываем звездное кладбище в Мытищах, и ему там будет выделена могила. Я ни на что не намекаю, просто передаю ему мои слова. У нас руки длинные, наш ритуальный бизнес может достать в другом городе. Тем более, я дружил с тамбовской группировкой и сейчас оттуда некоторых знаю».

Ранее стало известно, что всех жителей Тамбова пригласили принять участие в кастинге на фильм «Брат-3», режиссером которого выступит Валерий Переверзев. В основу сюжета легли приключения грабителей-неудачников и жизнь преступной группировки.

Изначально идея снять фильм «Брат-3» пришла в голову музыканту Стасу Барецкому. Его «разнесли», когда узнали, что певец покушается на культовую историю, снятую Алексеем Балабановым. Несмотря на критику, Стас продолжает работу над лентой.