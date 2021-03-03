Артем Дзюба почтил память покойного комментатора Розанова

Москва, 3 марта. Капитан футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отреагировал на новость о смерти известного спортивного комментатора Юрия Розанова.

Нападающий посвятил печальному известию одну из своих Instagram Stories. Дзюба почтил память Розанова черно-белым снимком комментатора.

«Светлая память», — написал футболист.

О смерти Юрия Розанова, скончавшегося на 60-м году жизни, сообщили его коллеги в Twitter. В последние годы журналист боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с телекомментатором состоится 4 марта.

Карьера Юрия Розанова началась на канале «НТВ-Плюс», где он комментировал футбольные матчи, проходящие в рамках крупных турниров, например, мирового первенства. Он также работал на хоккейных соревнованиях.