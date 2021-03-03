«Новый мистер Тро-ло-ло?»: 30-летняя песня российского артиста покорила Европу и США

53-летний Игорь Наджиев в эти дни буквально обрел вторую молодость. Его песня «Ну, целуй», которая была написана в 1991 году, в декабре 2020 года начала штурмовать радиостанции Европы и США. На Западе эта песня на русском языке вышла под названием Kiss Me.

Наджиев давно уже не пел эту песню, но из-за повышенного внимания к ней на западных радиостанциях решил вернуть «Ну, целуй» в свой репертуар. Уже совсем скоро будут выпущены англоязычные песни, которые Наджиев исполнял в Лас-Вегасе в начале 2000-х, но никогда ранее не делал их релиз.

Блогер Вадим Манукян рассказывает о подробностях этого события, а также специально для ФАН связался с Игорем Наджиевым, чтобы выяснить, как он воспринял эту внезапную славу на западных радиостанциях.

В декабре 2020 года одна из самых известных песен российского исполнителя Игоря Наджиева «Ну, целуй» — спустя практически 30 лет с момента ее релиза — впервые была представлена западным радиослушателям на русском языке под названием Kiss Me и попала в плэйлисты зарубежных радиостанций Великобритании, США, Румынии, Норвегии и Италии. В период пандемии радиоэфиры и музыка в них стали чуть ли не единственной отдушиной для западных слушателей, которые довольно часто находятся на карантине и лишены живых концертов своих любимых исполнителей.

Первыми хит 90-х Игоря Наджиева приметили на британской радиостанции 3TFM и поставили его в эфир 1 декабря 2020 года. Песня имела оглушительный успех у слушателей, и ее повторили по их многочисленным просьбам 22 декабря. В этот день Наджиев напутствовал теплыми словами британцев в преддверии наступающих Рождества и Нового года.

На следующий день он поздравил с праздниками американцев на Liberty First Radio. Песня Игоря Наджиева оказалась первой русскоязычной в центре внимания слушателей на этом вещательном ресурсе. Уже 12 февраля ее повторили в виде поздравления с грядущим Днем святого Валентина.

Поздравление с Новым годом услышали и румынские радиослушатели на Radio Loveri 28 декабря. 22 и 23 января к марафону премьер присоединилась норвежская радиостанция Rett Vest. Перед Днем святого Валентина 11 февраля песня также прозвучала и на итальянском Radio Piemonte Torino.

В 2021 году Игорь Наджиев планирует сделать релиз на рекорд-лэйбле ACN Music. Он будет включать композиции, исполненные на английском языке. Песни были записаны в 2000 году в США специально для американского сценического шоу Nebulae в Лас-Вегасе, в котором Наджиев принимал участие.

Я поздравил Игоря с этим прорывом и поинтересовался его мнением о происходящем.

— Игорь, мои поздравления! Давненько ничего подобного не происходило, со времен второй молодости Эдуарда Хиля, когда он в одночасье стал мегазвездой на Западе под именем «мистер Тро-ло-ло». Но он покорил YouTube под псевдонимом, а ты стал узнаваемым на западных радиостанциях под собственным именем. Как ощущения от внезапной славы с песней, которой уже почти 30 лет?

— Видит бог, вдруг свалившиеся на меня внезапно эфиры с песней «Ну, целуй!», записанной мной 30 лет назад — в 1991 году, на радиостанциях в США, Великобритании, Норвегии, Италии, Румынии — это, конечно, очень приятно и весьма почетно. Но вдвойне приятнее и намного важнее, что эстрадный исполнитель из России, поющий изначально на русском языке, вдруг зазвучал отнюдь не на русскоязычных радиостанциях! А самое главное — что звучит на волнах радиоэфиров в мире великая русская поэзия гения русской земли Сергея Александровича Есенина! Это ли не чудо? Это ли не божий промысел как для меня, так и для всех нас?

— Если не ошибаюсь, в 90-х и 2000-х у тебя уже был опыт покорения Запада?

— Да, ты прав. Вспоминаю, как в 1997 году я принимал участие вместе с Юлечкой Началовой — светлая и благодарная ей память — в известном международном музыкальном фестивале «Золотой олень» (Golden Stag Festival) в городе Брашов в Румынии. Там же мы с Юлей познакомились с Кристиной Агилерой, которая тогда делала только первые шаги в музыке, участвовала вместе с нами в конкурсе, а сегодня это мегазвезда мирового уровня.

Одну композицию там я должен был исполнять на английском языке. Но я фактически поставил ультиматум организаторам фестиваля — что, представляя Россию, я хочу и буду петь только на русском языке, так как считаю, что русский язык имеет полное право звучать на любом международном песенном форуме. И я сам напишу русский текст на предложенную мне для исполнения композицию. Слава богу, что меня тогда услышали и со мной согласились. Так появилась в моем репертуаре песня «Не умирай». Но самым трагичным и тяжелым для меня тогда стало то, что я исполнял эту песню на фестивале «Золотой олень» в Румынии сразу по возвращении из Астрахани после девяти дней со дня смерти моей мамы.

— Почему ты был так уверен, что тебя послушают и ты сможешь спеть на русском языке на конкурсе? Могли же и отказать.

— Двумя годами ранее, в 1995 году, я принимал участие в записи дуэтного проекта «Ренессанс-Редель» в Лос-Анджелесе, придуманного и профинансированного известной бизнес-леди Алиной Редель, где были записаны прекрасные новые песни двух мастеров, двух песенных корифеев: моего друга и учителя — композитора Максима Дунаевского, а также всеми нами любимого поэта Ильи Резника.

Американской студией USMP-Hollywood, где проходила запись нашего дуэтного альбома, заинтересовался продюсер гениальной американской певицы Уитни Хьюстон. Это был поиск новой студии для новых записей суперзвезды. Очаровательная афроамериканка, представляющая интересы Уитни Хьюстон, пришла на студию на Hollywood Boulevard как раз в тот момент, когда там находился я. Она попросила показать то, что именно недавно записывалось, чтобы оценить возможности записи вокала. Этим треком оказалась моя единственная сольная композиция в альбоме «Ренессанс-Редель» — песня Максима Дунаевского на стихи Ильи Резника «Любимая, не встреченная мной…».

Женщина прослушала и поинтересовалась — кто это поет? Ей указали на меня. Она спросила: «Russian Michael Jackson?» «Что вы, что вы, конечно, нет! — поспешил ответить я, — Майкл Джексон — музыкальный гений, и он один на все времена. С ним никто никогда не сравнится! Просто мои родители и Господь Бог подарили мне такую внешность, что я где-то в чем-то как-то отдаленно напоминаю его. А я всего лишь эстрадный певец из России Игорь Наджиев».

Далее началось наше общение через переводчика, и я был просто в шоке от сказанных ею слов в мой адрес. Она вдруг предложила мне гастроли по США в сборных концертах и даже стала говорить о возможном разогреве в концертах Уитни Хьюстон. На что я недоуменно сказал: «Но я же не пою по-английски на сцене. Как я могу выходить на англоязычную аудиторию?» И мне тогда этой мудрой женщиной был дан такой ответ, что я его помню до сих пор: «У вас фирменное звучание. Абсолютно без разницы на каком языке вы поете. Вы будете интересны и будете украшением любого концерта, даже исполняя песни на русском языке».

Ее пророчество, как видите, сбылось! Только тогда, когда происходила наша беседа, у меня было большое горе — умер мой отец. И я пришел попрощаться на студию перед тем, как улететь обратно в Москву, чтобы успеть на похороны в Астрахань.

— Совсем недавно мы с тобой обсуждали тот факт, что ты оказался в тени российского шоу-бизнеса. Твои песни не услышишь на отечественном ТВ и на наших радиостанциях. И вот твой хит 90-х звучит в эфире для западных радиослушателей, а также скоро твои ранее неизданные англоязычные песни будут выпущены на новом лейбле. Это судьба тебе возвращает с лихвой все то, что внезапно у тебя отобрала на заре 90-х и 2000-х?

— Порой, анализируя свою жизнь, понимаешь, что на многих этапах судьбы были такие знаки небес, что трудно быть неблагодарным Богу. И даже за то, что по разным причинам не произошло, не случилось, не состоялось в моей жизни. А что касается скорого выхода на новом лейбле моих песен, которые были записаны в 2000 году в США, специально для американского сценического шоу Nebulae в Лас-Вегасе, то это словно подарок судьбы. Ведь не зря же они столько лет ждали своего часа!