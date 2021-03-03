Премьер Дабиба призвал другие страны помочь Ливии в борьбе с нелегальной миграцией

Триполи, 3 марта. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба призвал международное сообщество усилить помощь североафриканскому государству в решении миграционного кризиса, сообщает Al Jazeera.

По словам политика, поддержка других стран особенно важна в переходный период. Он констатировал, что самостоятельно временное правительство не сможет справиться с нелегальной миграцией, поскольку его приоритетными задачами являются подготовка к единым выборам 24 декабря 2021 года, объединение вооруженных сил и государственных институтов, а также примирение населения.

Дабиба подчеркнул, что из-за затяжного кризиса и экономических трудностей Ливия не может взять на себя бремя проведения успешных спасательных операций и эффективного мониторинга.

По оценкам ООН, на текущий момент на территории североафриканского государства находится свыше 570 тысяч вынужденных переселенцев со всего континента. Фактически страна стала ключевым транзитным пунктом для потока беженцев, устремившихся в Европу. С февраля 2017 года не менее 36 000 человек были перехвачены сотрудниками службы береговой охраны, на подготовку которых и обустройство контрольно-пропускных пунктов Европейский союз потратил более 90 миллионов евро.

«Проблема миграции касается не только Ливии. Это глобальная проблема», — отметил премьер-министр в ходе одной из недавних пресс-конференций.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Абд аль-Хамид Дабиба озвучил главные задачи недавно сформированного переходного правительства, которое он возглавил.