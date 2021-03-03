Артиллеристы ВВО РФ уничтожили «врага» огнем на учениях в Хабаровском крае

Хабаровск, 3 марта. Огневые учения прошли на 248-м общевойсковом полигоне восточного военного округа России из гаубицы «Гвоздика».

На маневрах артиллеристы ВВО России отточили навыки боевых расчетов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». Военнослужащие открывали огонь по условному противнику не только одиночными выстрелами, но и групповым ударом. Расстояние до базы предполагаемого врага около 8 километров. Очень важную роль играют наводчики, от точности прицела орудия которых зависит эффективность работы всей артиллерийской батареи. Один такой залповый выстрел из гаубицы «Гвоздика» может полностью уничтожить базу противника. В ходе учений вся артиллерийская батарея выполнила задачи на отлично.

Ранее ФАН писал, что в Приморье прошли масштабные учения с участием артиллерийских подразделений Восточного военного округа России. В маневрах приняли участие более 1,2 тысячи военнослужащих, а также около 300 единиц техники. А «360» рассказал о плановых полетах российских Ту-142МЗ неподалеку от Аляски.