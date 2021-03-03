Россия продемонстрировала Украине и миру имперский подход к языковой политике

Сразу два политических события, касающихся русского языка, произошли 2 марта — причем не только в России.

Так, глава МВД Украины Арсен Аваков призвал не отдавать русский язык России и, более того, организовать на нем международное вещание украинских телеканалов по всей планете. Об этом министр заявил в программе «В гостях у Дмитрия Гордона».

А в Москве в тот же день состоялось заседание президиума РАН по теме «Изучение и сохранение языков народов Российской Федерации: научные основы Концепции государственной языковой политики». И конечно, это заседание заслуживает куда большего внимания, чем хайповая реплика Авакова, не имеющая ничего общего с реальной языковой политикой постмайданного Киева.

Как отметил на московском заседании председатель РАН Александр Сергеев, задача сохранения и развития этих языков определена президентом и правительством как одна из важнейших государственных задач. После чего представители академического научного сообщества и системы публичной власти подробно обсудили меры, направленные на поддержание языкового разнообразия как в национально-территориальных субъектах федерации, так и в мегаполисах, а также на федеральном уровне в целом.

Основной докладчик, член-корреспондент РАН Евгений Головко сообщил, что примерно половина языков народов России, существующих сегодня, находится под угрозой исчезновения. И дело не только в том, что количество людей, повседневно использующих данные языки, колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен. Просто их профессионально-бытовая основа размывается под воздействием технологических новшеств, и эти процессы невозможно ни остановить, ни повернуть вспять.

Тем не менее, являясь уникальными инструментами познания мира, каждый из таких языков, и все они вместе, питают и обогащают главный государственный язык нашей страны, русский, словно родники и ручьи — реку. Они входят в его «экосистему», находятся в постоянном взаимодействии с ним, и такое взаимодействие служит одной из основ и традиционной, и актуальной российской государственности, русской цивилизации.

Содокладчик, доктор филологических наук Андрей Кибрик рассказал о подготовке, разработке и реализации программы Института языкознания РАН по сохранению и возрождению языков коренных народов России.

Далее в ходе дискуссии обсуждался комплекс конкретных мер по обеспечению языкового многообразия в Российской Федерации: от создания «банка языков», с фиксацией их фонетики, лексики, фразеологии и других лингвистических особенностей, до разработки двуязычных школьных программ. Последние подразумевают возможность сдачи ЕГЭ на родном языке и различные формы государственной поддержки их использования в коммуникативном пространстве.

Следующее совещание по данной проблеме решено провести под эгидой уже не РАН, а Администрации президента РФ — на нем предложения ученых будут обретать форму юридически обязывающих документов.

Возможно, при всей своей несомненной фундаментальной значимости подобное мероприятие могло бы остаться и «вещью в себе», но на этом примере наглядно видна фундаментальная разница в языковой политике между Российским государством и некоторыми странами постсоветского пространства, причем не только Украины, чьи власти пытаются утвердить статус языка титульной нации за счет подавления нетитульных языков, прежде всего русского. И, что самое печальное, — вместе с его носителями.

Дело доходит до прямых запретов использования русского языка в общественном пространстве и ответственности — пока административной, но может появиться и уголовная — за их нарушение, как это предусмотрено, например, скандальным украинским законом о «державной мове».

В Киеве градус «мовной» истерии ныне вообще зашкаливает. Некоторые представители местной творческой интеллигенции, например, выдают заявления о том, что украинцы не смогли первыми полететь в космос исключительно из-за «агрессии и экспансии русского языка» — и на этом фоне бахвальство Авакова выглядит бледно.

В этой связи стоит, конечно, отметить, что без языковой политики Советского Союза, направленной на развитие языков народов СССР, все эти патентованные ненавистники всего русского из бывших союзных республик вряд ли вообще могли бы научиться свободно говорить и писать на своем родном титульном языке. А сам этот язык был бы намного беднее, архаичнее и «неправильнее». Поэтому в имперской, а не национальной, по своей природе, матрице Концепции государственной языковой политики Российской Федерации, преподавшей такой важный урок русского языка Украине, при этом хотелось бы не наступать снова на те же советские грабли.

В свое время Ленин обосновывал привилегии национальным языкам со стороны Советской власти тем обстоятельством, что многие их носители просто не знают русского языка и им будет трудно учить его с нуля, чтобы с максимальной отдачей строить социализм. Но сейчас, спустя сто с лишним лет, такая аргументация утратила силу. И социализма мы не строим, и русский язык в Советском Союзе с детства учили 95%, если не 99% населения. Да и сам он за эти годы вобрал в себя все научно-технические и культурные достижения XX и начала XXI веков. Хотя сейчас, конечно, испытывает на себе давление «глобального английского», вариантами которого все шире пользуются как молодежь, так и те сегменты нашего общества, которые плотно взаимодействуют с глобальным рынком.

Впрочем, там сейчас все популярнее становится китайский язык. С учетом же негативной российской демографии и других процессов на постсоветском пространстве количество владеющих русским языком сократилось с 1991 года более чем на 60 млн человек и, по состоянию на 2018 год, составляло всего 235 миллионов.

Так что изучение, сохранение и развитие языков коренных народов Российской Федерации — дело крайне важное и нужное, но только в системе изучения, сохранения и развития русского языка, а отнюдь не за счет его и не в ущерб ему.