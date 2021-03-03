Геннадий Онищенко поздравляет коллег с Международным женским днем 8 марта

Дорогие наши женщины!

Деятельность государственной санитарно-эпидемиологической службы на ближайшую перспективу определяется указом № 474 президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в соответствии с которым установлена главная национальная цель десятилетия — «сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

В рамках главной национальной цели определены основные целевые показатели, в том числе:

— обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;

— повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

— снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;

— увеличение до 70% доли граждан, систематически занимающихся спортом.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба вместе со всей страной переживает непростой период в связи со сложной эпидемической ситуацией, вызванной коронавирусной инфекцией. Сотрудники службы с достоинством справляются с решением задач по минимизации риска заболеваемости среди населения. Повседневная деятельность по обеспечению эпидемиологической безопасности граждан держится на глубоких традициях отечественной эпидемиологической школы.

2021 год — это период принципиально новых условий деятельности государственной санитарно-эпидемиологической службы, связанный с коренным пересмотром контрольно-надзорной нормативной базы.

Сейчас, когда многие нормативные документы упразднены, существует реальная опасность, когда другие контрольно-надзорные органы вторгаются в компетенцию службы, включая соблюдение санитарно-гигиенических условий труда работников промышленных предприятий, транспорта, контроль учебного процесса, вопросы безопасности пищевой продукции и др.

Сложившиеся условия призывают государственную санитарно-эпидемиологическую службу принять решительные меры по сохранению важнейших традиционных направлений в области контроля и надзора, не допуская какой-либо утраты прежней функции.

Ваше особенное положение, как матерей, жен, сестер и дочерей, обязывает вас уделять ежедневное внимание организации бесплатного горячего здорового питания для младших школьников, важной составляющей неустанной заботы о подрастающем поколении, сохранении и укреплении его здоровья и благополучия. В этом направлении мы многого достигли на организационном уровне. Однако разнородные условия нашей огромной страны свидетельствуют о необходимости совместных практических усилий в этом направлении, а также о наращивании их в интересах создания новых условий, связанных с организацией школьного питания старшеклассников.

Остается актуальным и бережное отношение к кадрам, так как тенденция существенной замены кадров приводит к потере взаимодействия и утрате авторитета государственной санитарно-эпидемиологической службы.

В канун Международного женского дня 8 марта и Всемирного дня охраны здоровья (7 апреля) приветствую и поздравляю всех вас и каждого в отдельности с наступающими праздниками.

Благодарю за беспримерный вклад в обеспечение санитарно-эпидемического благополучия нашей страны в сложившихся условиях 2020–2021 годов.

Желаю здоровья и новых достижений, успехов в избранном служении на благо Отечества, в реализации ваших уникальных профессиональных и человеческих качеств, свойственных только женщинам. Это сострадание, забота и особое внимание страждущим. Это — лучшие качества российской женщины, и наша профессия позволяет развивать их в полной мере.

Наступающие праздничные дни мы встречаем с чувством благодарности и уважения к женщине-коллеге и к женщине-матери, продолжая работать вместе с вами, чтобы в ближайшие годы привнести в нашу жизнь добрые перемены, а в ваш дом — благополучие и достаток.

Прошу не забывать о своих наставниках и учителях, наследницами и последователями которых вы являетесь. Надеюсь, время, проведенное с ними, было лучшим в вашей жизни. Эти правила на личном примере передавайте своим детям и ученикам.

На профессиональном уровне нас многое объединяет. Но главным из этих начал является единственная привилегия — привилегия бескорыстного служения делу государственного санитарно-эпидемиологического надзора и защите прав потребителей. В нем суть врачебного призвания и врачебного долга.

Да хранит вас Создатель в мире, согласии и в добром здравии.

Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия на долгие годы. Мира нам всем. Пусть каждый день вдохновляет вас на благие дела, пусть сбудутся все ваши мечты, реализуются самые смелые планы.

Счастья, успехов и прекрасного настроения вам в этот праздничный день!