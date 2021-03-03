ФФККР дисквалифицировала на 10 лет вице-чемпионку мира среди юниоров Марию Сотскову

Москва, 3 марта. Фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что Мария Сотскова дисквалифицирована до 2030 года. Спортсменка наказана за употребление фуросемида и подделку медицинских документов. В июле прошлого года Сотскова объявила о завершении карьеры.

Фигуристка является серебряным призером этапов серии Гран-при и бронзовым призером чемпионата России. Кроме того в 2016 году Сотскова занимала второе место на чемпионате мира среди юниоров.