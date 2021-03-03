Эль-Кувейт, 3 марта. Новое правительство Кувейта принесло присягу перед эмиром Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом. Государственный лидер подчеркнул, что исполнительная и законодательная власти обязаны сотрудничать в решении фундаментальных вопросов жизни страны, так как они несут огромную ответственность перед кувейтским населением.

Премьер-министр Сабах аль-Халид ас-Сабах, которому в январе было поручено сформировать правительство, заявил, что новая администрация будет следовать указаниям и советам эмира ради блага Кувейта.

«Мы будем работать как одна команда и приложим все усилия для достижения прогресса и процветания в нашей стране под руководством Вашего Высочества и Его Высочества Наследного принца», — добавил он в официальном обращении.

Новое правительство было официально сформировано 2 марта соответствующим указом. Министром иностранных дел был назначен Ахмад аль-Мухаммед ас-Сабах, министром юстиции — Абдулла аль-Абдуррахман ас-Руми, а пост главы министерства обороны занял Хамад аль-Али ас-Сабах.

Власть дрожащая

Предыдущий кабинет был расформирован 18 января — всего через месяц после начала работы. Тогда 30 депутатов из 50 на собрании парламента выразили свое недовольство работой ас-Сабаха, занимающего пост премьера с конца 2019 года, и потребовали его отставки. В частности, недовольство вызвал его выбор кандидатов на должности министров, так как он не учитывал парламентские указания.

#Kuwait’s Emir Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah reappointed Sabah Al-Khaled Al-Sabah as Prime Minister to form a new government. The decision followed Cabinet’s resignation due to a rift with the Parliament. https://t.co/Q1DRbj468q pic.twitter.com/Q2V3fmQOHv — EU-Gulf Info Centre (@EGIC_) January 29, 2021

Также депутаты обвинили правительство в давлении на парламент из-за поддержки кандидатуры бывшего спикера Мазрука аль-Мухаммеда аль-Ганима. Кроме того, власти промедлили с предоставлением программы работы правительства.

Конфликт между правительством Кувейта и его преимущественно оппозиционным парламентом продолжается не первое десятилетие. Постоянные столкновения между исполнительной и законодательной властями привели к невозможности формирования эффективной стратегии развития государства. Это дало о себе знать в условиях падения мировых цен на нефть и вспышки эпидемии коронавируса.