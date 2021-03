Эль-Кувейт, 3 марта. Новое правительство Кувейта принесло присягу перед эмиром Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом. Государственный лидер подчеркнул, что исполнительная и законодательная власти обязаны сотрудничать в решении фундаментальных вопросов жизни страны, так как они несут огромную ответственность перед кувейтским населением.

Премьер-министр Сабах аль-Халид ас-Сабах, которому в январе было поручено сформировать правительство, заявил, что новая администрация будет следовать указаниям и советам эмира ради блага Кувейта.

Новое правительство было официально сформировано 2 марта соответствующим указом. Министром иностранных дел был назначен Ахмад аль-Мухаммед ас-Сабах, министром юстиции — Абдулла аль-Абдуррахман ас-Руми, а пост главы министерства обороны занял Хамад аль-Али ас-Сабах.

Предыдущий кабинет был расформирован 18 января — всего через месяц после начала работы. Тогда 30 депутатов из 50 на собрании парламента выразили свое недовольство работой ас-Сабаха, занимающего пост премьера с конца 2019 года, и потребовали его отставки. В частности, недовольство вызвал его выбор кандидатов на должности министров, так как он не учитывал парламентские указания.

#Kuwait’s Emir Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah reappointed Sabah Al-Khaled Al-Sabah as Prime Minister to form a new government. The decision followed Cabinet’s resignation due to a rift with the Parliament. https://t.co/Q1DRbj468q pic.twitter.com/Q2V3fmQOHv