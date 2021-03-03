Студентки псковского университета получили сильные ожоги при взрыве колбы на уроке

Псков, 3 марта. Три человека пострадали в результате ЧП на уроке химии в вузе Пскова. Студентки госпитализированы.

Инцидент произошел в институте медицины и экспериментальной биологии. Во время отработки темы по производству хлора случился хлопок, вызванный химической реакцией. Медики поставили диагноз «химические ожоги роговицы глаз и лица» пострадавшим. Сейчас состояние девушек оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, по данному факту проводится служебное расследование. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего, также проверить преподавателей не предмет соблюдения правил безопасности на уроке.

Давка в университете Боливии привела к гибели семи студентов, сообщал ФАН. Толпа учащихся вуза Эль-Альто спровоцировала обрушение ограждения. В результате инцидента также пострадали четыре человека.