NI: устаревшие корабли ВМС Британии следили за маневрами ВМФ РФ в Ла-Манше

Лондон, 3 марта. Великобритания использует подлежащие к списанию корабли для слежки за российскими подлодками. Об этом сообщают обозреватели американских СМИ.

ВМС Великобритании устроили слежку за российской подлодкой «Ростов-на-Дону» на прошлой неделе. Подводная лодка шла транзитом через Ла-манш из Северного моря. В это время за ней пристально наблюдал патрульный корабль HMS Mersey, который еще в 2019 году собирались вывести из эксплуатации из-за возраста. Об этом сообщает американское издание The National Interest, передает «ПолитРоссия».

Командующий HMS Mersey Уилл Эдвардс-Бэннон отметил, что экипажу британского корабля за последнее время удалось выполнить миссии разнообразного спектра задач, в том числе отслеживание российской подлодки, которая проходила через Великобританию.

Авторы NI отметили, что, помимо слежения за единицами ВМФ РФ, HMS Mersey также задействован в борьбе с контрабандой и соблюдении правил рыболовецкого промысла. Британский патрульный корабль вместе с двумя другими единицами должны были списать еще два года назад.

«Все три военных корабля Королевского флота должны были быть выведены из эксплуатации в 2019 году, но британское оборонное ведомство объявило, что они будут оставаться на вооружении еще как минимум пару лет», - сообщают американские аналитики.

По мнению авторов, Великобритания таким образом намерена укрепить свою способность защищать побережье и рыболовецкий флот.

Ранее британские СМИ прокомментировали слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше, сообщает "360".