Минфин заявил о трехкратном росте покупок иностранной валюты

Москва, 3 марта. Министерство финансов Российской Федерации планирует более чем в три раза нарастить покупки иностранной валюты.

В период с 5 февраля по 4 марта 2021 года объем покупки по бюджетному правилу совершался на уровне 45,6 миллиарда рублей, или по 2,4 миллиарда рублей в день. Однако с 5 марта по 6 апреля ведомство хочет довести этот показатель до отметки в 148,1 миллиарда рублей.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,7 млрд руб.», — сообщает Минфин.

Соответственно, в указанный период показатель увеличится в 3,2 раза. Ежедневный объем покупок иностранной валюты станет больше почти в 2,8 раза, следует из заявления ведомства.

Министерство финансов также провело оценку возможного объема дополнительных доходов, которые принесет нефтегазовая отрасль. В марте 2021 года ведомство ожидает поступления суммы в 116,9 миллиарда рублей.