Эксперты призвали следствие проверить возможность связи Короткова с террористами

Необходимо тщательно изучить все возможные связи журналиста АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета» Дениса Короткова с боевиками — такое мнение в комментарии ФАН высказали эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков и политолог Иван Аркатов.

Идет следствие

В настоящий момент следствие проверяет Короткова на связь с террористической организацией ИГИЛ1 (деятельность запрещена на территории РФ).

Ранее ФАН сообщал, что журналисты «Новой» Вади эль-Хайек и Денис Коротков поддерживают контакты с сирийскими джихадистами. Об этом сообщил один из боевиков, который ранее воевал на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.

Впервые информация о том, что Денис Коротков может сотрудничать с террористами «Исламского государства»1, появилась в Telegram-канале Directorate4 10 сентября 2017 года. Там опубликовали фотографии ликвидированного в Сирии боевика ИГИЛ. На снимке рядом с его трупом лежали распечатанные на официальных бланках террористической организации публикации «Фонтанки» за авторством Дениса Короткова. На одном из листков был написан личный телефонный номер петербургского журналиста.

Кроме того, Коротков выпустил на «Фонтанке» статью «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В ней на примере героя России Романа Филипова, погибшего в Сирии, журналист из Петербурга показал, как получить личные данные любого военнослужащего Вооруженных сил РФ, воспользовавшись дефектом сайта Минобороны.

Циничная публикация Короткова вызвала большой общественный резонанс, так как его подробной инструкцией могли воспользоваться террористы для совершения преступлений в отношении тех военных, которые находились в командировке в Сирии, а также против членов их семей. И с большой долей вероятности можно говорить о том, что именно это вскоре после выхода материала и произошло.

Нужно тщательно изучить

Сергей Простаков считает, что сам факт сотрудничества либеральной прессы с террористами не может вызывать сомнений. Вся Россия была свидетелем союза чеченских боевиков и представителей тогдашних СМИ, среди которых антироссийская позиция была даже мейнстримом, а не каким-то маргинальным явлением.

«Сейчас уже другое время и совершенно иная ситуация в стране. Но в прошлом существовали самые разные темные криминальные схемы, затрагивавшие и силовые структуры, из которых и вышел Коротков. На олигархов вроде Михаила Ходорковского работало множество силовиков, и это следует учитывать при оценке работы нынешнего журналиста «Новой газеты», — считает Сергей Простаков.

По его мнению, правовые нюансы могут помешать установить истину в суде уже сейчас. Но не следует забывать и о ведущемся расследовании, и о моральной стороне вопроса. Жизни российских граждан, которым могла угрожать деятельность Короткова, — это самое важное.

«Существует объективная истина, которую трудно скрыть за любым количеством заседаний суда. И моральный приговор Короткову, правда, по уже более свежим поводам, уже постепенно выносят даже ранее лояльные ему коллеги. Каким бы ни было предстоящее решение суда, нужно работать над тем, чтобы российским гражданам работа российских же журналистов не создавала террористической и военной угроз. В случае Короткова для этого необходимо тщательно изучить все его возможные связи с боевиками, на что и хотелось бы рассчитывать», — заключил Сергей Простаков.

Иван Аркатов отметил, что к ситуации с Коротковым и его возможным связям с террористами стоит отнестись с особым вниманием. Необходимо дать более широкую общественную огласку этой истории.

«Уже больше года прошло с того времени, как появились данные о том, что он так или иначе контактировал с террористами. И таким образом он помогал действовать против России. Можно вспомнить те самые заявления террористов, которые участвовали в бандитских вылазках. Можно вспомнить, что его номер телефона был найден у одного из убитых террористов. Почему следствие так долго рассматривает это дело? Факты есть. Фактически он действовал против России, помогал террористам. Хотелось бы, чтобы правоохранители ускорились по этому вопросу», — делится своим мнением Иван Аркатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.