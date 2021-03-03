«Один не останется»: Гарику Харламову предсказали новую любовь

Москва, 3 марта. Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал о будущем комика, резидента Comedy Club Гарика Харламова, который в 2020 году развелся с актрисой Кристиной Асмус.

Харламов отпраздновал 40-летний юбилей 28 февраля. Артист с размахом отметил круглую дату и вступил в новый этап своей жизни, который, по словам провидца, ознаменуется тягой к новым увлечениям. Новым для резидента Comedy Club станет и окружение. Разведенного Харламова ожидает новая любовь, уверен Вечерский.

«В будущем у него будут какие-то новые увлечения, которые захватят его с головой, и он будет страстно желать их реализации: конкретных планов в этой сфере и какого-то конкретного человека. Он один не останется», — цитирует своего собеседника Nation News.

Если Харламов приложит достаточное количество усилий, в будущем его ждет успех в новых начинаниях. Все трудности тоже удастся преодолеть благодаря упорству, заметил провидец. Он добавил, что, перешагнув отметку в 40 лет, Харламов переосмыслит имеющийся у него опыт и направит силы на развитие новых умений.

К слову, комик, пышно отпраздновавший юбилей с самыми яркими представителями российского шоу-бизнеса, остался равнодушным к пожеланиям своей бывшей супруги Кристины Асмус. Актриса опубликовала поздравление на своей странице, но так и не получила никакой реакции от Харламова.