Свидетель утверждает, что журналист Денис Коротков не потерял связей с террористами

ФАН публикует материалы, показывающие, что проверка в отношении сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова по поводу его возможных связей с террористическими организациями, в том числе с ИГИЛ1 (запрещена в РФ), имеет серьезные основания. В частности, расследование нашего издания касалось того, что Коротков, возможно, до сих пор поддерживает связь с ИГИЛ.

О связях Короткова с запрещенными в РФ террористическими организациями корреспонденту ФАН рассказал в интервью Шерзод Хасанов, которого в юном возрасте вывезли из Казахстана на подконтрольную террористам территорию Сирии, где заставляли заниматься радиоперехватом в интересах боевиков.

Вскоре после выхода расследования ФАН Коротков в одном из интервью попытался опровергнуть озвученную Хасановым информацию. Однако на эти возражения ответил сам Хасанов, с которым пообщался стрингер ФАН. В беседе Шерзод назвал свое настоящее имя, которое ранее предпочитал не раскрывать, а также ответил на опровержения Короткова.

«Этот человек (Денис Коротков. — Прим. ФАН) пишет, что я вру, потому что я не араб. А когда я говорил, что я араб? Я этого не говорил. Я знаю арабский. Я ему учился. <…> В ИГИЛ я проходил много тренировочных лагерей. <…> Я называю настоящие имена командиров ИГИЛ: Абу Хайдар аль-Туниси, Абу Джафар аль-Дагестани, Абу Хамза и другие. Но там пишут, что я вру. <…> Ну, понятное дело, что этот человек (Коротков) живет сейчас в России, у него проблемы из-за того, что я говорил. Я сейчас больше не ИГИЛ, я мирный человек. <…> Но он до сих пор с ИГИЛ, я это знаю. <…> И я говорил чистую правду. И это знает Коротков», — отвечает Хасанов на обвинения «Новой газеты».

Ответ Хасанова был опубликован на сайте ФАН 28 февраля 2020 года.

Отметим, статья «Пособничество терроризму», по которой проверяют Короткова, предусматривает строгие наказания, вплоть до пожизненного заключения. Проверка еще продолжается, а пока Коротков пытается судиться с ФАН в Приморском районном суде Петербурга, обвиняя наше издание в нанесении ему репутационного ущерба. Напомним, гражданский суд, который разбирается с жалобами Короткова, не связан с проверкой возможных связей журналиста «Новой газеты» с ИГИЛ. Какое бы решение ни принял Приморский суд, ФАН не прекратит публиковать расследования, направленные на разоблачение террористов и их пособников.

1 Организация запрещена на территории РФ.