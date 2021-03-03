Уникальное сближение Марса и скопления Плеяды произойдет 3 марта

Москва, 3 марта. Жители Земли смогут увидеть сближение Марса со скоплением Плеяды. В последний раз подобное событие произошло 30 лет назад.

Красная планета пройдет к 2,3 градуса к югу от звездного скопления Плеяды. Небесные тела будут видны с 18:30 в течение первой половины ночи над западной частью горизонта. Марс засверкает на фоне небесного оттенка, создаваемого звездным скоплением. Сейчас красная планета образует прямую линию со звездами Альдебаран в созвездии Тельца и Бетельгейзе в созвездии Ориона.

Сообщается, что проследить за сближением небесных светил можно будет даже не используя телескоп. Достаточно будет обычного бинокля, передает портал «Свойкировский.рф».

Скопление Плеяды — одно из самых ярких звездных скоплений в небе над Землей, входящее в созвездие Тельца. Его с древнейших времен видно невооруженным взглядом. Скопление названо в честь нимф из древнегреческой мифологии — Плеяд. Ярчайшая из звезд, Альциона, в семь раз тяжелее Солнца и в 8 раз превышает его диаметр.

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