Балттехмордирекция подверглась проверке из-за затопленного катера «Радон»

Санкт-Петербург, 3 марта. Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море будет проверена после инцидента с затоплением катера «Радон» в акватории реки Малой Невы. Об этом ФАН сообщил знакомый с ситуацией источник.

Кроме того, эколог Сергей Грибалев сообщал корреспонденту ФАН, что намерен обратиться к руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой. По его словам, после буксировки судна «Радон» из Выборга в Петербург вся команда уволилась и фактически плавучая гордость Росприроднадзора оказалась брошенной. За катером никто не наблюдал, никто его не обслуживал, говорит Грибалев.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи с частичным подтоплением катера «Радон» в акватории реки Малой Невы. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц. Эту информацию сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.