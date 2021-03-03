Полицейские в Волгограде помогли крымчанину без денег вернуться домой

Волгоград, 3 марта. Сотрудники полиции Волгограда помогли жителю Крыма, который оказался в незнакомом городе без денег и телефона. Крымчанин поблагодарил полицейских.

Житель города Армянск, который находится на территории Республики Крым, в конце января попал проездом в Волгоград. С собой у него не оказалось ни телефона, ни денег. Мужчина растерянно бродил по железнодорожному вокзалу «Волгоград-1» и не знал, как вернуться домой. Его заметили сотрудники полицейской отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Волгоградского ЛУ МВД РФ прапорщик Андрей Поцелуев и старший сержант Александр Марченко.

Полицейские выслушали крымчанина и тут же позвонили его родственникам. Также мужчине помогли купить электронный билет на автобус до полуострова. Растроганный житель Крыма дал обещание, что отблагодарит работников полиции. Через некоторое время на имя начальника управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу пришла телеграмма с благодарностью от крымчанина.

До этого сотрудник администрации Калининского района спас школьницу, которая упала в шестиметровый колодец. Девочка угодила в яму, когда гуляла с братьями.