Курянка выступила вместе с Сергеем Лазаревым на телеканале ТНТ

Курск, 3 марта. Мария Шебанова, уроженка города Железногорск в Курской области, приняла участие в ток-шоу «Музыкальная интуиция» на телеканале ТНТ.

Суть программы состоит в том, что звезды, следуя своей интуиции, не знаю о талантах участников, должны выбрать одного из выступивших исполнителей. Выбор Сергея Лазарева и Екатерины Варнавы пал на курянку Марину Шебанову.

Девушка в дуэте с Сергеем Лазаревым исполнили песню «В самое сердце».

Ранее ФАН сообщал, что курянка стала Кремлевской Снегурочкой страны 2021. По ее словам, она испытала большую гордость и ответственность за право дарить радость людям, даже через экран телевизоров и компьютеров.