«Радио Свобода» заплатит более 39 млн рублей штрафа за нарушение закона о СМИ-иноагентах

Москва, 3 марта. Мировой суд Москвы оштрафовал проекты «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на сумму более 39 млн рублей за отсутствие маркировки «иностранный агент».

Об этом решении сообщили в Роскомнадзоре. Представители ведомства отметили, что за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ-иноагента на сегодняшний день было составлено 260 протоколов.

«Протоколы в отношении «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его гендиректора были составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов», — подчеркнули в РКН.

Ранее ФАН сообщал о том, как «Радио Свобода» использует для распространения фейков безработных маргинальных личностей.