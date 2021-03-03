Суд вынес приговор готовившему теракты крымскому кузнецу Приходько

Ростов-на-Дону, 3 марта. Военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина РФ Олега Приходько, обвиняемого в подготовке террористических атак.

Следствие установило, что Приходько готовил взрыв в одном из административных зданий в Крыму, а также собирался поджечь генконсульство России во Львове. Помимо реального срока лишения свободы, он должен будет выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей.

Приходько был задержан в Крыму осенью 2019 года. При обыске в гараже у него нашли взрывчатку. Было установлено, что он готовил теракт в администрации города Саки, а также в генконсульстве России во Львове. Приходько заявил, что взрывчатые вещества ему якобы подбросили.