Нэнси Пелоси «украла» 140 миллионов долларов у больных американцев

Вашингтон, 3 марта. Председатель Палаты представителей Конгресса США уличена в попытке вывести 140 миллионов долларов из государственного фонда борьбы с COVID-19 на реализацию проекта в своем округе.

Американские политики и чиновники продолжают наживаться на государственных программах помощи американцам, больным коронавирусной инфекцией или еще каким-либо образом пострадавшим от пандемии. Администрация президента США Джо Байдена планирует выделить на производство вакцины, лечение больных и восстановление экономики более 1,9 триллиона долларов США.

В такой огромной смете председатель Палаты представителей Конгресса США и спикер Демократической партии США рассчитывала, что 140 миллионов долларов на реализацию железнодорожного проекта в ее родном округе в Калифорнии просто затеряются.

Однако не соответствующую бюджету расходную статью удалось обнаружить и удалить.Тем не менее, самой Пелоси ничего не грозит, так как она не успела украсть эти деньги, а только оставила заявку. Однако пользователи американских соцсетей все же задались вопросом, сколько денег Пелоси уже успела украсть из карманов американцев и для чего ей были нужны деньги на железную дорогу.

«Видимо, она не хочет уезжать на пенсию на автобусе», — злословит один из пользователей.

Ранее стало известно, что в каждом округе из 50 штатов США зафиксированы эпизоды мошенничества в крупном и особо крупном размере. Американские чиновники научились создавать фальшивые рабочие места для подставных лиц. Общий объем нанесенного американским налогоплательщикам экономического ущерба идет на миллиарды долларов.