Неожиданная зима. Тот самый Смакотин. ФАН-ТВ

В новом выпуске политико-саркастического шоу речь пойдет о проблеме насущной, можно сказать ежегодной, и, видимо, неразрешимой.

Глава МО Екатерингофский рассуждает о неожиданно наступившей зиме. А вернее о том, как действуют или без действуют службы, которые отвечают за уборку города от снежных завалов.

Автор в шутку предлагает горожанам включить в свой комплект настоящего петербуржца еще и зимние галоши. А что делать, если неубранный снег как сам выпал, так сам и тает, а убирать его никто не собирается.