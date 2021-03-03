Названы возможные участники Евровидения-2021 от России

Москва, 3 марта. Рейв-группа Little Big может не попасть на музыкальный конкурс «Евровидение» в 2021 году. От России заявлены несколько коллективов на участие в мероприятии.

Шорт-лист кандидатов на участие в Евровидении выглядит следующим образом: группа «#2маши», Антон Беляев (он же Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Niletto. Согласно информации портала Super, зрители выберут артиста, который представит Россию на конкурсе в нидерландском Роттердаме 8 марта. Ранее Первый канал составил список из кандидатов на закрытом обсуждении.

Группа Little Big, которая из-за пандемии не смогла выступить от РФ в прошлом году, вряд ли сможет участвовать в конкурсе. По неподтвержденным данным, у коллектива нет достойного материала, однако за их кандидатуру активно борется продюсер Яна Рудковская.