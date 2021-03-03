Украинский депутат: Киев готовится к войне в Донбассе

Киев, 3 марта. Бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин отметил, что в последние два месяца на Украине не стихает военная риторика, поддерживаемая телеканалами.

Кузьмин считает, что на Украине идет реальная подготовка к войне, иначе невозможно понять, зачем два месяца подряд на многих телеканалов идут призывы к силовому захвату Крыма и Донбасса. Он отметил недавнее заявление Генштаба ВСУ о том, что военных обучают вести бои в городских условиях. Остается только узнать, в каких городах собираются воевать украинские солдаты, сказал депутат Рады.

В подтверждение слов Кузмина сегодня телеканал «360» сообщил, что бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала власти страны быть всегда готовыми к силовому захвату Крыма. По ее убеждению, нужно лишь дождаться «процессов турбулентности» в России, чтобы начать действовать.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян рассмотрел военные планы Киева и заявил, что для Зеленского приказ начать наступление на республики Донбасса станет последним. Свое мнение он высказал на пресс-конференции, организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой «Патриот».