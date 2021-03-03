Пожар в ангаре в Ленобласти удалось потушить

Санкт-Петербург, 3 марта. Крупное возгорание случилось в ангаре гаражного кооператива, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

Возгорание произошло в городе Сертолово Ленинградской области. Сообщение о случившемся поступило в пожарно-спасательное подразделение МЧС Всеволожского района. По предварительным данным, в гаражном боксе находилась станция техобслуживания.

Пламя распространилось очень быстро. Общая площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших не поступало. На месте происшествия работали 25 пожарных и пять единиц техники. Версии и причины возгорания устанавливаются, всех свидетелей допрашивает полиция.

Еще один пожар произошел в подмосковной деревне Картино, сообщал ФАН. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. м.