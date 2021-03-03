Фонд социального страхования озвучил максимальную оплату больничного дня

Москва, 3 марта. Заместитель председателя Фонда социального страхования (ФСС) Российской Федерации Татьяна Лотоцкая рассказала о максимальном размере оплаты одного дня на больничном.

Оплата больничного листа российского гражданина зависит от уровня его дохода за последние два года. Об этом зампред ФСС рассказала в ходе программы «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Если говорить о максимальном размере больничного, то это 2434 рубля», — передает ее слова ТАСС.

В случае, если доход гражданина был ниже уровня МРОТ или равнялся ему, то в качестве пособия россиянин получит 426 рублей, пишет «ФедералПресс». Если доход был выше, то увеличивается и размер выплаты. К тому же при расчетах учитывают рабочий стаж, добавила Лотоцкая.

Российские медицинские работники с 1 февраля 2021 года могут вести первичную документацию в электронной форме, не записывая данные вручную. С помощью нововведения врачи имеют возможность больше времени уделять больным гражданам, передает Федеральное агентство новостей.