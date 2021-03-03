Есть возможность попасть в правительство: в Мордовии стартовал конкурс управленцев

Саранск, 3 марта. В Мордовии стартовал республиканский кадровый проект. Социально активные граждане республики смогут побороться за должность в системе государственного управления. На брифинге, посвященном открытию конкурса, побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Суть кадрового проекта «Моя Мордовия» в том, чтобы выявить и поддержать лидеров, способных добиваться своего, работать в команде и делать все во благо республики. Такие конкурсы проводились и раньше. Однако у этого состязания неординарных личностей свои особенности. Честность и открытость всех процедур обеспечит наблюдательный совет. В его состав вошли президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, заслуженный артист России Станислав Дужников, а также руководители предприятий и больниц, члены общественной палаты Мордовии.

«Мы политические предпочтения и амбиции учитывать не будем. Мы проводим конкурс управленцев. Но для нас принципиально: человек, который приходит на конкурс и рассчитывает работать в этом направлении, должен думать, прежде всего, о деле. Такие народно-хозяйственные задачи мы будем ставить. Это не конкурс политических баталий», — рассказал журналистам об особенностях отбора лидеров врио главы Мордовии Артем Здунов.

За победу и должность в системе государственного управления могут побороться граждане России от 25 до 55 лет. Это выпускники высших учебных заведений со стажем работы по специальности не менее трех лет и опытом управления не менее двух лет.

«Мы будем стараться сочетать и молодость, и опыт, чтобы получить максимально эффективный сплав. Конечно, главное то, насколько человек умеет проявлять свои навыки и знания», — добавил руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

Конкурс управленцев пройдет в три этапа. Первый уже стартовал 3 марта, второй начнется 23 числа, а финал пройдет в июне. Организаторы отметили: выбор вакансий в государственных органах довольно широкий.

«Возможно, победители конкурса смогут войти в состав нового правительства. Все будет зависеть от конкретных людей. Назначения будут проводиться. Вопрос — все ли они войдут в состав кабмина?», — отметил Дмитрий Лисицын.

Ранее ФАН писал об отставке правительства Мордовии. Соответствующий указ подписал врио главы республики Артем Здунов.