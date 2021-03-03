Суд Москвы продлил срок ареста блогера Андрея Пыжа

Москва, 3 марта. Московский суд продлил срок ареста блогера Андрея Пыжа, который обвиняется в незаконном получении доступа к государственной тайне.

Пыжу вменяют преступление по ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Ответственность по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. Сам блогер не признал своей вины.

Андрей Пыж имеет два гражданства — России и Украины. Он известен обществу благодаря своим репортажам, снятым в различных заброшенных объектах на территории разных стран. В материалах дела речь идет о документах, которые он вывез на флешках на территорию Украины в целях использования их для рекламы своего блога.

Согласно данным источников, информация на флеш-картах не связана с деятельностью Минобороны РФ или энергетикой — они касаются транспорта, а именно столичного метро и подземных коммуникаций.