Уезжают безвозвратно: украинцы начали массово скупать жилье в Европе

Варшава, 3 марта. Украинцы начали активно приобретать недвижимость в Польше — доля их покупок в европейской стране среди остальных иностранцев составила 40%.

Жители Незалежной обошли по этому показателю граждан Германии, Великобритании и стран Скандинавского полуострова. Специалисты по недвижимости отмечают, что украинцы начали воспринимать Польшу не только как место для заработка, но и как страну для жизни.

Ипотека в Польше на порядок доступнее, чем на Украине. Если приезжий имеет вид на жительство и постоянный доход, он может взять кредит для покупки жилья. Обычно банки предоставляют денежные суммы на срок до 30 лет под 2-5%, а первый взнос составляет до 20%. Зачастую это выходит дешевле аренды.

«Я плачу 130 евро в месяц за ипотеку. Если бы я арендовала такую же квартиру здесь, это было бы минимум 2500 тысяч злотых — 550 евро», — рассказала консультантка по недвижимости Евгения.

Украинцы заселяют польские города кварталами: к примеру, в Варшаве уже есть спальные районы, которые облюбовали мигранты из Незалежной. В отличие от других иностранцев, они покупают недвижимость не с целью инвестиций, а для себя.

Ранее финансист Александр Писарук заявил, что Украина не сможет за 30 лет догнать Польшу по уровню жизни.