В ФМБА рассказали, как избежать новой волны коронавируса в России

Москва, 3 марта. Условия, которые необходимо соблюдать во избежание третьей волны новой коронавирусной инфекции, назвала глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

Чтобы избежать еще одной волны пандемии, важно привить порядка 25% населения Российской Федерации, поделилась глава ФМБА. По словам Скворцовой, такой объем граждан необходимо вакцинировать в течение двух месяцев. К маю показатель получивших прививку россиян должен составлять 30% от населения страны.

Новая мутация коронавируса выявлена в итальянском городе Брешиа. Как сообщалось ранее, она получила название «нигерийский штамм».