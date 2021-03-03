Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков

Самара, 3 марта. Исследователи Самарского национального исследовательского университета создают сканер, который позволит выявлять фейковые видеоролики. Он будет представлен в формате веб-сайта.

Воспользоваться веб-сервисом сможет любой желающий. Он позволит определить подлинность как фотографии, так и видеоролика и по результатам анализа выведет на экран «коэффициент достоверности». Предполагается, что сервис будет полезен для журналистов и представителей других профессий, связанных с работой с большими объемами данных.

«При анализе цифрового фотоснимка изображение разбивается для анализа на маленькие квадраты, а видео разделяется на кадры, и в каждом кадре анализируются локальные области на предмет наличия искажений», — объясняет доцен кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Кузнецов.

Принцип работы основывается на анализе контуров объектов и лиц, неоргинальных локальных областей, швов между оригиналом и фейковой накладкой. В особенности сервис будет полезен при выявлении дипфейков — синтезов изображения с использованием технологий искуственного интеллекта. Дипфейк-видео могут использоваться злоумышленниками для шантажа и подрыва репутации людей.

Ранее разработкой подобной технологии занялась российская компания VIEN. Технология распознавания видеофейков Fake Video Detection Service основана на моделях компьютерного зрения для покадровой оценки и классификации объектов.