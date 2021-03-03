Холера, убийства, педофилия: чем обернулись миротворческие миссии ООН в Гаити

В Гаити продолжается политический кризис — президент Жовенель Моиз вопреки конституции страны намерен занимать свою должность до 7 февраля 2022 года. На улицы вышли сторонники и противники президента, идут столкновения. Оппозиция обвиняет миссию ООН BINUH во вмешательстве во внутренние дела государства и поддержке «нелегитимного президента» Моиза. Это не первый раз, когда международную организацию подозревают в нарушении суверенитета Гаити и дестабилизации страны. 30 лет миротворческой деятельности миссии ООН оставили после себя весьма печальное наследство.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о преступлениях, которые совершили миротворцы ООН в Гаити, как из-за них на острове разразилась смертоносная эпидемия холеры и как международные организации выстраивали собственную структуру власти в Гаити, параллельную официальной.

Системный провал ООН

В 1990 году власти Гаити пригласили ООН наблюдать за демократическими выборами в стране. На них победил Жан-Бертран Аристид, который в середине 1980-х годов возглавил сопротивление диктаторскому режиму Дювалье-младшего. Продержался новый президент недолго. Уже в 1991 году правый генерал Рауль Седра сверг его, и Аристид бежал из государства. В Гаити начались репрессии, сторонников законного президента убивали сотнями.

В октябре 1993 года США направили к Гаити корабль USS Harlan County с военным контингентом на борту. В тот момент ООН планировала военное свержение генерала Седры. Однако все было отменено в последний момент.

В июле 1994 года Совбез ООН выпустил резолюцию N940, требовавшую принять все необходимые дипломатические меры по свержению генерала Седры, и в сентябре 1994 года Седра покинул Гаити.

Президент Аристид вернулся в страну вместе с миссией ООН UNMIH, которая должна была помочь ему стабилизировать ситуацию, модернизировать местную полицию и демобилизовать гаитянскую армию.

Миссию с самого начала преследовали неудачи. Переподготовка полицейских провалилась не только из-за недостатка средств, но и из-за нехватки инструкторов. Сторонники Аристида распустили армию, благодаря чему местные банды и частные армии противников президента пополнились тысячами бойцов.

Миссия UNMIH, так и не выполнив свои цели, была формально прекращена в июне 1996 года. После чего в 1996–2001 годах ООН одну за другой запускала и сворачивала четыре миссии со схожими целями: UNSMIH, UNTMIH, MIPONUH и MICAH. Все попытки сделать из Гаити демократическое государство, где уважают закон, провалились из-за малочисленности миссий, недостатка средств и политического неприятия президента Аристида.

В 2004 году Жан-Бертран Аристид был свергнут правой оппозицией во второй раз и 29 февраля, подписав акт о сложении полномочий, покинул Гаити. В тот же день Совбез ООН по просьбе представителя Гаити выпустил резолюцию №1529, согласно которой в государстве разворачивались миссия международных миротворческих сил сроком на три месяца. 30 апреля 2004 года была создана миссия ООН MINUSTAH, в состав которой вошло 6700 военных.

Цели этой миссии не сильно отличались от предыдущих: наведение порядка и стабилизация ситуации в стране, переподготовка полиции и модернизация политических институтов Гаити. Действовать в Гаити она начала с 1 июня 2004 года.

Нестабильность под эгидой ООН

К моменту развертывания MINUSTAH в Гаити уже шли погромы сторонников свергнутого президента Аристида. В 2004–2011 годах было убито около восьми тысяч человек, многие из которых поддерживали его. Джеймс Фоли, посол США в Гаити, настойчиво рекомендовал MINUSTAH заняться «вооруженными повстанцами и проаристидовскими бандами».

«MINUSTAH обеспечивала прикрытие для злоупотреблений, совершаемых Национальной полицией Гаити (HNP) во время операций в бедных, исторически перенаселенных кварталах Порт-о-Пренса, таких как Бель-Эйр, Ла-Салин и Дельмас. Вместо того, чтобы консультировать и инструктировать полицию, а также следить за ее ошибками, MINUSTAH была повивальной бабкой их злоупотреблений. По существу, MINUSTAH предоставила HNP возможность для репрессий», — гласили выводы совместного отчета Harvard Law School и бразильской Justiça Global.

В 2004–2007 годах ООН провела 15 военных операций в трущобах Сите-Солей рядом с Порт-о-Пренсом. Во время операции «Железный кулак», которую войска ООН провели 6 июля 2005 года, были убиты семь членов банд. Бой велся несколько часов, дома местных жителей расстреливали из пулеметов и минометов. Вместе с бандитами было убито более 20 женщин и детей, некоторые — выстрелами в голову с близкого расстояния. Все это позже подтвердилось в переписке американского посольства, которую получили журналисты Haiti Information Project.

Ситуация повторилась 22 декабря 2006 года во время операции «Новый лес». Бой шел несколько часов, были убиты девять человек и ранено более 20, большинство — гражданские. Иностранные исследователи считают, что в ходе подобных рейдах была ликвидирована вооруженная оппозиция MINUSTAH и переходному правительству. Ситуация в стране несколько стабилизировалась. При этом в 2007–2012 годах в Гаити в два раза выросло число убийств — с 5 до 10 на 100 тысяч населения. Гаитяне относились к миротворцам как к оккупационной армии, которая покрывает не только преступления местных властей, но и свои собственные.

В июле 2010 года гаитянский подросток Жерар Жан-Жиль был обнаружен повешенным на базе ООН в Кап-Аитьен. Представители организации отказались сотрудничать в расследовании с местной прокуратурой. Неприкосновенность была также распространена на одну из подозреваемых, гражданку Гаити Жоэль Розфор, так что ее даже не смогли опросить как свидетеля.

Сексуальные преступления

Соглашение между властями Гаити и ООН гарантировало миротворцам MINUSTAH юридический иммунитет от преследований за преступления, которые они могли совершить на острове. Их обязаны были судить в родных странах. Эта договоренность фактически привела к полной безнаказанности для членов миротворческого контингента ООН в Гаити. Скандалы вокруг него вскрываются до сих пор.

В 2007–2008 годах ООН отправила домой 114 человек из шри-ланкийского батальона миротворцев. Оказалось, что они организовали самый настоящий бордель, куда были вовлечены девять детей и подростков. Некоторым из них не исполнилось даже 12 лет. Никакого наказания насильники не понесли.

В сентябре 2019 года в Канаде разразился скандал, связанный с местными полицейскими, участвовавшими в миссии ООН MINUSTAH. Как стало известно CBS, шесть правоохранителей обвинялись в совершении сексуальных преступлений в Гаити. Однако согласно канадскому законодательству, служащего полиции не могут судить в Канаде за преступления, совершенные за рубежом. Все шесть обвиняемых избежали уголовного преследования.

Выборочный опрос 2500 гаитянских женщин, в рамках исследования, проведенного в 2017 году, показал, что 265 из них были насильственно или из-за угрозы голода втянуты в сексуальные отношения с миротворцами. Многие были готовы спать с военными за еду или получали на руки один-два доллара. Командование закрывало глаза на такого рода отношения, несмотря на прямой запрет на них. В случае беременности женщин или обвинений в сексуальных преступлениях миротворцев отправляли домой. Гаитянским женщинам алиментов от такого рода «временных мужей» не полагалось, и это ухудшало их и без того нищее положение. ООН от решения этой проблемы фактически самоустранилась.

Эпидемия холеры

В декабре 2016 года Генеральный секретарь ООН публично признал, что его организация ответственна за эпидемию холеры в Гаити в 2010 году. Для ликвидации последствий эпидемии была запущена программа стоимостью 400 млн долларов. Однако даже к 2020 году удалось собрать не более 5% от требуемой суммы.

По официальным данным, в 2010–2019 годах от эпидемии погибли 9789 человек и переболели 819 тысяч. Первые вспышки проявились 12 октября 2010 года, через четыре дня после прибытия в Гаити непальского батальона миротворцев.

Как выяснилось впоследствии, военные прибыли, когда в долине Катманду разразилась эпидемия холеры. Врачи миссии ООН не стали проверять прибывших. Исследование Джозефа Леонарда, опубликованное в 2016 году в журнале PLoS, показало, что меры профилактики обошлись бы в тот момент ООН всего в 2000 долларов.

Батальон был расквартирован на базе NEPBATT 1, которая находилась недалеко от города Мирбале прямо над притоком реки Артибонит. Полтора миллиона гаитян используют эту воду для своих повседневных нужд, прежде всего для питья и приготовления пищи.

Вместо септических емкостей отходы базы, включая фекалии и мочу, выливались в вырытые рядом с притоком ямы. Они очень быстро переполнились, и отходы утекли прямо в реку.

Уже в первую неделю 135 гаитян умерли от холеры. Болезнь стала распространяться, как степной пожар. Панамериканская организация здравоохранения (PAHO), подразделение ВОЗ, рекомендовала «сдерживать эпидемию, не применяя противохолерные вакцины», так как денег было мало, и по их мнению, были сложности с логистикой. Уже в ноябре 2010 года эпидемия холеры бушевала по всей стране, умерших насчитывалось около 2 тысяч человек. Только в 2012 году первые партии противохолерных вакцин стали прибывать в Гаити.

Попытки ООН наладить помощь населению через иностранные НПО и гаитянское Министерство здравоохранения и народонаселения потерпели крах. Только две организации оказались готовы к вспышке холеры: кубинские бригады врачей (около 400 человек) и организация «Врачи без границ» — на которую пришлось 80% заболевших. И обе они не входили в пул организаций, которые ООН привлекла для сдерживания эпидемии.

В 2013 году ООН запустила внутреннюю проверку состояния канализации на своих базах. Выяснилось, что даже во время эпидемии 80% отходов выливались в реки, закапывались в землю или выкидывались на местные свалки. Миротворцы даже не думали об их переработке или обеззараживании. Ситуацию стали исправлять только с 2015 года.

Устранение последствий эпидемии вылилось в ликвидацию свалок, починку дорог и модернизацию остатков канализации в таких городах, как Мирбале, которые больше всего пострадали от эпидемии. Обошлась такая программа в 5,5 млн долларов, что считается совершенно недостаточным.

Из-за эпидемии холеры цены на лекарства и медицинскую помощь рванули вверх. Для гаитян, 60% из которых живут на 2 доллара в день, это обернулось массовыми долгами. В 2011–2016 годах граждане страны одалживали средства в среднем под 85% годовых. Жертвам эпидемии ООН так и не выплатила никакой компенсации.

Республика НПО

Землетрясение в Гаити 12 сентября 2010 года уничтожило государство. Погибли более 220 тысяч человек, 1,5 миллиона остались без крова, инфраструктура страны лежала в руинах, резко выросла преступность. Государство требовалось создавать с нуля, что и принялись делать ООН и международные спонсоры.

Страну наводнили сотни иностранных НПО, которые занимались всем: возведением временных убежищ для гаитян, распределением еды, медициной, школами. Для страны была быстро собрана огромная для страны сумма — 5,3 млрд долларов. Эти средства распределялись между НПО, которые ООН разделила по кластерам в соответствии с родом их занятий. В краткосрочной перспективе это позволило быстро обеспечить временным жильем потерявших кров жителей страны. Однако в долгосрочной перспективе такой подход ООН стал проблемой для Гаити.

Власти государства получили не более 22% долгосрочной помощи. В настоящий момент 80% государственных и общественных услуг в стране предоставляются НПО. Под эгидой ООН была фактически выстроена параллельная государству инфраструктура, которая никак не подотчетна гаитянам. Большинство НПО предпочитает нанимать высокооплачиваемых экспатов, а не готовить местные кадры. Это приводит к слабости гаитянских властей, которым часто не хватает средств для подготовки своих врачей, учителей и других специалистов. Без устойчиво функционирующего государства Гаити не сможет реанимировать серьезные инфраструктурные проекты, например, восстановление и модернизацию энергосистемы страны или канализации в городах. А зарубежные НПО не способны потянуть такие объекты.

Более того, действующие власти Гаити стремятся подвести законодательную основу под ситуацию с экспатами — одним из ключевых пунктов конституционной реформы, предложенной президентом Жовенелем Моизом, является предоставление уроженцам Гаити с иностранным гражданством возможности занимать государственные должности. Это позволит слить воедино НПО и государственные институты и обеспечить надежный контроль иностранных сил в Гаити.

Итоги миротворческой миссии

MINUSTAH начала свою работу в 2004 году. За 15 лет на миссию ООН в Гаити было потрачено 7,5 млрд долларов — большие деньги для государства, бюджет которого в 2016–2017 годах составил всего миллиард. Инфраструктура страны до сих пор не восстановлена после землетрясения 2010 года. Государственные институты толком не функционируют: MINUSTAH свернули 15 октября 2019 года на фоне массовых протестов против президента Моиза, которого обвиняют в хищениях миллиардов долларов. Количество убийств в стране до сих пор выше уровня 2004 года, когда MINUSTAH только начала свою работу.

Последующие миссии ООН MINUJUSTH (до октября 2019 года) и действующая сейчас BINUH также не справились со своими целями. Что касается стабильности, то в Гаити в настоящее время идут столкновения между сторонниками и противниками президента Моиза. Подводя итоги, можно сказать, что за все это время ООН не смогла достичь ни одной из официально поставленных перед ее миссиями целей.