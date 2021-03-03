Был покрыт слоем копоти: эксперт раскрыл неудобную правду о крушении МН17 над Грабово

Москва, 3 марта. Технический эксперт Юрий Антипов рассказал об обгоревшем куске обшивки самолета Boeing 777 рейсом МН17.

Как считает аналитик, покрывшийся слоем копоти двойной теплообменник системы кондиционирования, найденный на значительном отдалении от места крушения лайнера, подтверждает, что он оказался в копоти в полете самолета, а никак не после удара о землю.

Эксперт продемонстрировал базу фотографий и видеозаписей с места трагедии, которую ему удалось собрать из личных архивов очевидцев и тех, кто работал на месте крушения.

«Эти люди готовы подтвердить фактами свои материалы и сами открыто, а не инкогнито, дать показания перед судом. Было бы желание у суда», — цитирует Антипова «НьюИнформ«.

В пример эксперт привел снимок, которого раньше не было в Сети. Его тоже сделали те, кто работал на месте авиакатастрофы. На нем изображен почерневший теплообменник системы кондиционирования самолета Boeing 777. Сильно закопчена верхняя сторона прибора, которая в эксплуатации обращена наверх. Фактически получается, что источник гари располагался именно под днищем самолета, пояснил Антипов.

Ранее Антипов объяснил, почему Запад не отдает заднюю часть малайзийского Boeing 777, потерпевшим крушение в небе над Донбассом в 2014 году.