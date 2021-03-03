«Альянс» Васильевой четырежды привлекался к административной ответственности в 2021 году

Москва, 3 марта. Признанный иноагентом в России «Альянс» личного окулиста Алексея Навального Анастасии Васильевой четырежды привлекался к административной ответственности с начала 2021 года.

Общая сумма штрафов по этим делам составила 31 тысячу рублей, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН), знакомый с ситуацией. В настоящий момент в отношении указанной организации в работе находятся еще два исполнительных производства.

Минюст РФ признал «Альянс» иностранным агентом. Как сообщили ФАН в министерстве, во время проверки были установлены факты получения «Альянсом» иностранного финансирования, а также осуществление им политической деятельности.

Руководитель организации Анастасия Васильева также проходит по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на незаконной акции в Москве. По факту участия в несогласованном митинге в отношении Васильевой составили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ.