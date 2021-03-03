Раскрывший личные данные военных Денис Коротков поставил под угрозу жизни их родных

Следственные органы проверяют информацию о предполагаемом сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. Очередное заседание по иску Короткова к редакции ФАН состоится в Приморском районном суде Санкт-Петербурга 10 марта.

Информация о предполагаемом сотрудничестве Короткова с ИГИЛ1 впервые появилась 10 сентября 2017 года в Telegram-канале Directorate4. На опубликованных кадрах рядом с ликвидированным боевиком лежали распечатки публикации «Фонтанки» за авторством Короткова, и был написан личный номер журналиста.

«Вероятно, все вышеперечисленное могло принадлежать представителю Службы безопасности Халифата («Амният») или же боевику из разведывательной роты», — сообщили авторы Telegram-канала.

Редакция Directorate4 обратилась к Короткову за комментарием, но он отказался давать объяснения. У авторов заметки возникли сомнения, что боевики могли получить контакт Короткова из открытых источников.

В 2018 году в Сирии трагически погиб майор Роман Филипов — 3 февраля его самолет был подбит боевиками, военный катапультировался и на земле вступил в неравный бой и противниками и подорвал себя гранатой вместе с несколькими боевиками.

Через два дня после трагической гибели военного в Сирии Коротков выпустил статью «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В материале журналист рассказал, как можно получить личные данные любого военнослужащего ВС РФ из-за дефекта сайта Минобороны РФ.

Операция ФСБ РФ в Уфе против сторонников ИГИЛ породила версию, что террористы могли воспользоваться инструкцией Короткова и готовить нападения на семьи российских военнослужащих.

Данная ситуация косвенно указывала на возможное сотрудничество Короткова с террористами ИГИЛ. Однако следствию нужны были иные доказательства сотрудничества журналиста с боевиками. Подробнее о проверке в отношении Дениса Короткова — в материале ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.