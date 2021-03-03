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Раскрывший личные данные военных Денис Коротков поставил под угрозу жизни их родных

Раскрывший личные данные военных Денис Коротков поставил под угрозу жизни их родных

Следственные органы проверяют информацию о предполагаемом сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. Очередное заседание по иску Короткова к редакции ФАН состоится в Приморском районном суде Санкт-Петербурга 10 марта.

Информация о предполагаемом сотрудничестве Короткова с ИГИЛ1 впервые появилась 10 сентября 2017 года в Telegram-канале Directorate4. На опубликованных кадрах рядом с ликвидированным боевиком лежали распечатки публикации «Фонтанки» за авторством Короткова, и был написан личный номер журналиста.

Раскрывший личные данные военных Денис Коротков поставил под угрозу жизни их родных

«Вероятно, все вышеперечисленное могло принадлежать представителю Службы безопасности Халифата («Амният») или же боевику из разведывательной роты», — сообщили авторы Telegram-канала.

Редакция Directorate4 обратилась к Короткову за комментарием, но он отказался давать объяснения. У авторов заметки возникли сомнения, что боевики могли получить контакт Короткова из открытых источников.

В 2018 году в Сирии трагически погиб майор Роман Филипов  — 3 февраля его самолет был подбит боевиками, военный катапультировался и на земле вступил в неравный бой и противниками и подорвал себя гранатой вместе с несколькими боевиками.

Через два дня после трагической гибели военного в Сирии Коротков выпустил статью «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В материале журналист рассказал, как можно получить личные данные любого военнослужащего ВС РФ из-за дефекта сайта Минобороны РФ.

Раскрывший личные данные военных Денис Коротков поставил под угрозу жизни их родных

Операция ФСБ РФ в Уфе против сторонников ИГИЛ породила версию, что террористы могли воспользоваться инструкцией Короткова и готовить нападения на семьи российских военнослужащих.

Данная ситуация косвенно указывала на возможное сотрудничество Короткова с террористами ИГИЛ. Однако следствию нужны были иные доказательства сотрудничества журналиста с боевиками. Подробнее о проверке в отношении Дениса Короткова — в материале ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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