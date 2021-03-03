«Лицо дочери окаменело»: маньяка из Воронежа стражи порядка ищут по фотороботу

Воронеж, 3 марта. Воронежские следователи составили портрет мужчины, подозреваемого в демонстрации своего полового органа малолетней девочке. Как стало известно ФАН, помощь в поимке преступника оказывает мать жертвы.

Установлено, что 24 февраля в дневное время жительница Воронежа с двумя несовершеннолетними детьми прогуливалась в Центральном парк культуры и отдыха. Когда мама отвлеклась по своим делам, к ее 4-летней дочке подскочил незнакомый мужчина. Он расстегнул ширинку, достал из штанов свой половой орган и показал ребенку.

В этот момент женщина оглянулась и увидела, что у ее дочери окаменело лицо. Подозреваемый после этого сразу сбежал.

После случившегося мать девочки обратилась с заявлением в полицию.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигнувшего 14-летнего возраста», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Воронежской области Ольга Бовт.

Со слов жительницы Воронежа оперативники составили портрет преступника и обратились к гражданам с просьбой оказать помощь в его поимке. Они гарантируют конфиденциальность полученной информации.

Его приметы: на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, лицо гладко выбритое, славянской внешности. Подозреваемый в развратных действиях был одет в вязаную шапку черного цвета, утепленные болоньевые штаны черного цвета, куртку темно-синего цвета ниже колен.

Если подозреваемый в преступлении будет задержан правоохранительными органами, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.