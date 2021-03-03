Футболист Денис Глушаков задолжал бывшей жене почти 42 миллиона рублей

Москва, 3 марта. Капитан и полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков накопил огромные долги перед бывшей женой Дарьей, с которой он развелся более двух лет назад.

Спортсмен женился на Дарье в июне 2009 года, в браке у супругов родились две дочери. Пара подала на развод в сентябре 2018 года. Причиной расставания с мужем экс-супруга Глушакова называла его многочисленные измены.

Разрыв пары и раздел имущества сопровождались громким скандалом. Например, в ходе разбирательств заявлялось о выводе средств с семейного счета Глушакова и его бывшей жены. Кроме того, футболист намеревался оставить детей у себя, а позже угрожал Дарье. Осенью 2019 года в ходе слушания о разделе имущества Московский городской суд постановил, что спортсмен должен выплатить бывшей жене компенсацию.

«Он накопил долг перед бывшей женой в сумму 41 981 316,50 рубля. В том числе и по алиментам, и по разделу имущества», — сообщил источник ФАН.

Летом прошлого года появились сообщения о романе Дениса Глушакова с представительницей женской команды ЦСКА Ксенией Коваленко. Еще в 2014 году она попала в сотню самых сексуальных женщин мира по версии мужского журнала FHM.