Музыка и ароматерапия могут замедлить развитие болезни Альцгеймера

Москва, 3 марта. Прослушивание музыки и терапия аромамаслами способны замедлить развитие болезни Альцгеймера на ранних этапах, рассказал доктор медицинских наук Владимир Парфенов.

Эти два способа могут замедлить развитие заболевания, так как они позитивно влияют на мозг. Музыка оказывает благоприятное воздействие на эмоциональное состояние человека. Она способна повысить настроение и снизить ощущение тревожности. Звуки влияют на положительные изменения в разных отделах мозга и позитивно сказываются на когнитивных функциях, объяснил Парфенов.

Когда у пациентов, которые страдают болезнью Альцгеймера, ослабевает и исчезает обоняние, можно заняться ароматерапией. Эфирные масла провоцируют активность оставшейся части нейронов. Также ослабить прогрессирование заболевания возможно, если человек продолжает работать, занимается спортом, ведет активную социальную жизнь и следит за артериальным давлением, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого коллектив канадских ученых в ходе исследования выявил, что болезнь Альцгеймера можно определить по походке. В испытании приняли участие 500 человек.