Начальнику иркутской колонии предъявили обвинение в превышении полномочий

Иркутск, 3 марта. Начальнику Исправительной колонии №6 в Иркутске предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Напомним, начальник ИК-6 ранее был задержан по делу о применении насилия в отношении заключенного.

«Предъявлено обвинение начальнику ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий)», — говорится в официальном сообщении.

Начальник колонии не признал своей вины. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного в виде заключения под стражу. Отметим, по этому делу также задержаны еще двое сотрудников иркутской колонии — замначальника оперативного отдела и оперуполномоченный оперативного отдела. Оба были по решению суда отправлены под арест.