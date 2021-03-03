Власти ДНР подтвердили готовность к упреждающему удару по ВС Украины

В ДНР ожидают наступления Вооруженных сил Украины в ближайшее время. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель министра информации ДНР (позывной Гудвин) Даниил Безсонов.

«Обострение идет уже не первый день, мы это знаем. Наращивается количество обстрелов. Украинская сторона наращивает силы и средства, военную технику, личный состав, горюче-смазочные материалы, боекомплекты — втягивают их в зону так называемой ООС (Операция объединенных сил. — Прим. ФАН)», — рассказал Безсонов.

Представитель правительства ДНР отметил, что речи об эвакуации мирных жителей пока не идет. При этом к обороне и защите объектов и населенных пунктов Народная милиция республики уже готова.

«Мы ожидаем наступательных действий со стороны противника — мы к этому готовы. Каждый шаг нам известен, каждое действие — у нас достаточно агентуры в ВСУ», — пояснил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила о получении разрешения на упреждающий огонь по точкам ВСУ. Это решение командование республики объясняет тем, что действия украинской стороны исключают выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем соблюдении режима перемирия, а международные наблюдатели игнорируют участившиеся обстрелы со стороны ВСУ.

«Мы готовы к любому сценарию, к любому развитию событий. Если нужно будет нанести упреждающие удары, наши вооруженные силы к этому готовы», — подчеркнул в интервью ФАН Безсонов.

По информации Народной милиции ДНР, в конце февраля украинские военные обстреляли пригород Донецка. 20 мин были выпущены с позиций 28-й бригады ВСУ в утреннее время. А 31 января появилась информация об обстреле ВСУ поселка Александровка, в результате которого пострадал один из мирных жителей. 3 марта военнослужащие ВС Украины выпустили 100 мин по населенным пунктам, расположенным на юге ДНР. Обстрел велся с применением миномета калибром 82 мм.