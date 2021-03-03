В Минздраве рассказали, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к COVID

Москва, 3 марта. Популяционный иммунитет к коронавирусу должен сформироваться у всего российского населения к лету. Об этом во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна заявил глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко.

«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение формирования популяционного иммунитета произойдет в первом полугодии с захватом июля», – сказал Мурашко, сообщает издание «ПолитНавигатор».

Глава российского Минздрава также подчеркнул, что производство вакцины против коронавируса идет по плану и наращивается.

Ранее подобное заявление делала вице-премьер России Татьяна Голикова. В интервью ТАСС она озвучивала процент коллективного иммунитета к коронавирусу. Цифра, необходимая для полного снятия ограничений, составляет 60% жителей страны и полностью может сформироваться к августу. Произойдет это, по ее словам, в том случае, если вакцинация будет идти сегодняшними темпами. Также Голикова уточнила, что если нарастить темп вакцинации, это может произойти намного раньше.

Ранее экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, у какого процента граждан должны появиться антитела.

На сегодняшний ден уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России достигает 26%. Максимальные показатели коллективного иммунитета сформированы у детей до шести лет. Они составили 42% из числа обследованных. А у детей от 7 до 13 лет — до 38%.

Ранее ФАН опубликовал заявление Мурашко, в котором он объяснял, как можно избежать третьей волны COVID-19 в России.