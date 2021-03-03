СК РФ требует арестовать члена УИК за нападение на ОМОНовца

Москва, 3 марта. Следственный комитет РФ просит ареста для члена участковой избирательной комиссии (УИК) Романа Пичужина за нападение на сотрудника ОМОНа на незаконной акции в Москве 31 января.

Ранее полиция задержала члена УИК Романа Пичужина по обвинению в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. По словам адвоката Пичужина Дмитрия Захватова, его подзащитный был задержан на выходе из спецприемника, где он отбывал административное наказание.

Напомним, несогласованные митинги прошли в столице и ряде крупных городов России 23 и 31 января. Исходя из данных правоохранительных органов, в протестных акциях в Москве приняли участие около 2 тыс. человек. В МВД и прокуратуре неоднократно призывали россиян не выходить на несанкционированные мероприятия.