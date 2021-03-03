Мужчина из Новосибирска убил свою спутницу после отказа выйти замуж

Новосибирск, 3 марта. Два трупа молодых людей были обнаружены в новосибирской квартире на Учительской улице. Гражданин расправился с возлюбленной, причины его гибели неизвестны.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия. Погибшими оказались двое влюбленных из Новосибирска, а в их доме были найдены огнестрельное оружие, записка с предложением выйти замуж и обручальное кольцо.

По предварительным данным, мужчина выстрелил в свою невесту в самый кульминационный момент их романтического ужина. Обстоятельства гибели мужчины неизвестны. Все детали случившейся трагедии устанавливаются. Следственный комитет проводит проверку, опрашиваются соседи погибших, назначен ряд мероприятий.