Следователь из Ярославля помог спасти задыхающуюся из-за пневмонии пенсионерку

Ярославль, 3 марта. Пенсионерка из Ярославля, заболевшая вирусной пневмонией, едва не умерла от нехватки воздуха. На помощь ей пришел следователь Владислав Мясищев.

Пожилая женщина из Ярославля 24 января не смогла дозвониться в скорую, так как по ошибке вместо «103» на телефоне набирала «03». Позже она решилась позвонить по номеру, который в телефонной книге у нее был записан как «на все случаи жизни». Благодаря этому ей удалось связаться со старшим лейтенантом юстиции Владиславом Мясищевым, который работает на линии телефона доверия СК РФ.

Пенсионерка объяснила, что ей трудно дышать и она не может обратиться за помощью. Следователь уточнил у нее адрес и обратился к медицинским сотрудникам, чтобы те выехали к месту жительства женщины. Благодаря действиям Мясищева жительницу Ярославля удалось спасти.

Старший лейтенант юстиции интересовался состоянием пенсионерки и успокаивал обратившуюся за помощью женщину. С диагнозом «вирусная пневмония» ее доставили в медучреждение. Спустя месяц жительница Ярославля позвонила в СК и выразила слова благодарности сотруднику, который спас ей жизнь.

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