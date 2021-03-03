Администрация Байдена скрывает правду о центрах содержания несовершеннолетних мигрантов

Вашингтон, 3 марта. Белый Дом запретит журналистам посещать и снимать центры содержания несовершеннолетних мигрантов, учрежденные экс-президентом США Дональдом Трампом и имеющие репутацию «клеток».

После того, как администрация президента США Джо Байдена ослабила пограничный контроль на границе с Мексикой, в страну хлынули потоки мигрантов. Среди мигрантов оказалось много несовершеннолетних беспризорных. Полиция задерживает малолетних нелегалов в специальные центры содержания несовершеннолетних, которые в простонародье называются просто «клетки».

Сегодня стало известно, что журналистам будет запрещено посещать эти места: после того, как «клетки» оказались переполнены из-за наплыва мигрантов, да еще на фоне пандемии коронавируса, условия содержания там стали критическими.

Администрация американского президента решила скрыть правду о происходящем в «клетках». Журналисты австралийского канала ABC еще совсем недавно собирались посетить эти центры, однако в связи с распоряжением Байдена им было отказанов доступе. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас обещал разобраться в ситуации.

«Я разберусь в причинах отказа, я клянусь в этом вам и своему народу. Я поделюсь с вами результатами переговоров с рабочей группой и мы опубликуем эти данные, потому что наша служба должна оставаться прозрачной и открытой. Нельзя уклоняться от критики, нужно просто упорно трудиться, чтобы уменьшить ее количество», — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что даже несмотря на то, что в центрах содержания не хватает коек и еды, ситуация далека от критической.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о создании в США специального комплекса содержания несовершеннолетних нелегальных мигрантов на границе с Мексикой.