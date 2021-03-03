Названы вероятные причины утечки воздуха на МКС

Москва, 3 марта. Трещины в модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) могли возникнуть из-за усталости металла или попадания микрометеорита.

Именно эти версии комиссия предприятий Роскосмоса считает наиболее вероятными, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В октябре 2020-го экипаж обнаружил и временно заделал одну трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере модуля «Звезда». Позже выяснилось, что их может быть несколько. Эксперты пришли к выводу, что к инциденту привела усталость металла либо воздействие микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек.